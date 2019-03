Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Polizei ermittelt wegen Beschädigung eines Grillplatzes

Erzhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (22.03.) und Sonntagmittag (24.03.) die Sitzgruppe eines Grillplatzes in der Feldgemarkung an der Hauptstraße. Durch die Beschädigungen mehrerer Holzbänke sowie drei Tischen verursachten die Randalierer einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder Hinweise zu möglichen Tätern liefern können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3810 bei dem 3. Polizeirevier in Arheilgen zu melden.

