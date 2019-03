Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Schneppenhausen: Auto zerkratzt und unerkannt geflüchtet

Weiterstadt (ots)

Einen Sachschaden von rund 2000 Euro verursachten bislang unbekannte Täter am Montagabend (25.03.) an einem in der Brückenstraße geparkten Auto. In der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 22 Uhr zerkratzten die Täter das Fahrzeug und ergriffen anschließend die Flucht.

Die Beamten des 3. Polizeireviers in Arheilgen haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3810 zu melden.

