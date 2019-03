Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Verkehrsunfallflucht in Klein-Zimmern, Polizei sucht Zeugen

Klein-Zimmern (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend (25.03.) 22:00 Uhr und Dienstagmorgen 03:07 Uhr wurden durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer insgesamt drei Warnbaken in der Burgstraße in Klein-Zimmern beschädigt. Bereits hier verlor das Fahrzeug des Unfallverursachers Betriebsstoffe. In der Markstraße wurde anschließend ein geparkter weißer Kleinwagen der Marke Skoda durch einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug beschädigt. Die Spur des Verursachers konnte bis nach Dieburg verfolgt werden, wo sie sich jedoch am Kreisverkehr zur K128 verlor. Eine Fahndung nach dem unfallverursachenden Fahrzeug blieb erfolglos. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden.

