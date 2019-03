Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Über Terrassentür eingebrochen

Zeugen gesucht

Griesheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend (22.03.) und Sonntagnachmittag (24.03.) gelangten Einbrecher über die Terrassentür in ein Haus in der Gehaborner Straße. Bei der Suche nach Beute fanden sie Bargeld und Schmuck im Wert von über 200 Euro. Anschließend flüchteten die Kriminellen unerkannt. Der entstandene Sachschaden beträgt zirka 100 Euro.

Unter der Rufnummer 06151/969-0 nimmt die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt Hinweise zu dieser Tat entgegen.

