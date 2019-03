Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Erbach (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagvormittag (24.03.) suchen die Beamten der Polizeistation in Erbach nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 10.15 Uhr und 12 Uhr touchierte ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Wagen ein abgestelltes Fahrzeug am Fahrbahnrand. Das Auto war in der Straße "Alter Elsbacher Weg" auf Höhe der Hausnummer 18 abgestellt. Der entstandene Sachschaden am linken vorderen Kotflügel sowie an der Stoßstange wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

