Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Unbekannte stecken Postwurfsendung in Brand

Rimbach (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstagabend (23.03.) bis Sonntagmittag (24.03.) eine Postwurfsendung angezündet. Gegen 12 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, nachdem sie die Reste der Post zwischen Holzlatten eines Schuppens in der Waldstraße entdeckt hatten. Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf das Holz des Gebäudes über. Das Kommissariat 10 der Heppenheimer Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wer hat verdächtige Personen in Tatortnähe bemerkt? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

