Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Küchengeschäft im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (23.3.), 18.30 Uhr und Montag (25.3.) geriet ein Küchengeschäft in der Otto-Röhm-Straße / Ecke Carl-Schenck-Straße in das Visier Krimineller. Am Montagmorgen, gegen 8.30 Uhr entdeckten Mitarbeiter des Geschäfts die Spuren der ungebetene Besucher und verständigten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter über eine rückwärtig gelegene Tür Zugang zu dem Warenhaus und entwendeten Bargeld aus einem Büroraum. Unerkannt traten sie im Anschluss die Flucht an.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Tatortnähe wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

