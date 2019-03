Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Motorradfahrer deutlich zu schnell

Roßdorf (ots)

Am Sonntagnachmittag (24.03.) geriet ein 52-jähriger Motorradfahrer, mit über 50 Sachen zu schnell, in eine Geschwindigkeitsmessung der Polizei. Die Beamten der Polizeistation in Ober-Ramstadt führten die Messungen auf der Bundesstraße 38 zwischen Roßdorf und der Bundesstraße 26 durch. Auf diesem Streckenabschnitt liegt die Geschwindigkeitsbegrenzung bei 70 km/h. Das Tachometer des 52-Jährigen aus Darmstadt zeigte über 120 km/h an, als er von den Ordnungshütern gemessen wurde. Anschließend musste sich der Motorradfahrer einer Kontrolle unterziehen.

Ihm drohen nun 240 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Vier weitere Verkehrsteilnehmer waren ebenfalls zu schnell unterwegs, ihnen droht ebenfalls ein Bußgeld. Einen Fahrer erwartet sogar eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell