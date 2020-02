Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Holschbacher Str. 4 (ots)

Am Sa., 08.02.2020, in der Zeit zwischen 09:30 und 09:50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eine Mauerabdeckung an dem Anwesen Holschbacher Straße 4. Vermutlich beim Rangieren stieß der unbekannte Fahrzeugführer gegen die Mauer und verschob dabei die Abdeckplatte. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



