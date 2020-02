Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wochenendpresse 07.02.-09.02.2020 - Ergänzung

Linz am Rhein (ots)

1. Brandgeschehen im Pflegeheim Alloheim Am Samstagnachmittag, 08.02.2020, kam es zu einer Brandmeldung im Pflegeheim "Alloheim" in Rheinbrohl. Kurze Zeit später wurde durch die Feuerwehr mitgeteilt, dass einer der Bewohner seine Mahlzeit in der eingeschalteten Mikrowelle hat stehen lassen und es aufgrund dessen zu einer Rauchentwicklung kam. Eine der Personen wurde darauf vorsorglich zur Kontrolle ins Krankenhaus verbracht.

