Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unkrautvernichter setzt Hecke in Brand

Delmenhorst (ots)

Erneut hat das Abflammen von Unkraut zu einem Brand in Delmenhorst geführt.

Am Dienstag, 16. April 2019, 15:35 Uhr, wurde über den Notruf der Feuerwehr eine brennende Hecke in der Straße 'Fasanenbusch' in Delmenhorst gemeldet. Der Brand konnte durch den Verursacher, einen 57-jährigen Delmenhorster, nicht selbständig gelöscht werden. Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst war mit einem Löschfahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort und übernahm die Brandbekämpfung an der 20 x 5 Meter großen Hecke.

Brandursächlich war die Nutzung eines Abflammgeräts, dessen Funken bei starkem Wind zu einer Entzündung der trockenen Nadelbaumhecke führte. Gegen 16:00 Uhr konnte der Einsatz vor Ort beendet werden.

