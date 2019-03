Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Vorfahrt missachtet - Zwei abschleppreife Autos und ca. 10.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Zwei abschleppreife Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, gegen 11:30 Uhr, in der Floßwörthstraße, an der Einmündung zur Franz-Grashof-Straße ereignet hat. Ein 72-jähriger VW-Fahrer war in der Franz-Grashof-Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 75-jährigen Mercedes-Fahrers und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand, der Sachschaden an den Fahrzeugen schlägt allerdings mit ca. 10.000 Euro zu Buche. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

