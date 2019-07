POL-DEL: LK Wesermarsch: Brand eines Pkws auf der B212 in Brake

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Brand eines Pkws auf der B212 in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 07. Juli 2019, gegen 15.00 Uhr, geriet ein auf der B 212 in Richtung Elsfleth fahrender Renault in Höhe der "Mülldeponie" in Brand. Während der Fahrt gab es im Motorraum eine Brandentwicklung, die zum vollständigen Ausbrennen des Frontbereiches führte. Der Fahrer des Pkw konnte das Fahrzeug auf der Fahrbahn anhalten und es rechtzeitig verlassen.

Die sofort alarmierte Feuerwehr Brake/Hammelwarden war schnell vor Ort und konnte den Brand löschen. Anschließend wurde der Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro entstand, durch ein Bergungsunternehmen abgeschleppt. Die durch Betriebsstoffe und Löschmittel verunreinigte Fahrbahn musste nach Prüfung durch den LK Wesermarsch durch ein Spezialunternehmen gereinigt werden.

Die B 212 war zeitweise gesperrt, zu größeren Beeinträchtigungen kam es jedoch nicht.

