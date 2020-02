Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sonderkontrolle der Drogenkontrollgruppe der PI Neuwied

Neuwied (ots)

Am 10.02.2020 führten Beamte der Polizei Neuwied vom Nachmittag bis in die frühen Abendstunden gemeinsam mit Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik zum wiederholten Male stationäre Verkehrskontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten im Dienstgebiet der PI Neuwied durch. Dabei wurden mehr als 100 Fahrzeuge kontrolliert. Zwei Fahrzeugführer mussten wegen Drogenkonsums eine Blutprobe abgeben, ein weiterer musste sein Fahrzeug wegen Alkoholkonsums im Ordnungswidrigkeitenbereich stehen lassen. Dieser Autofahrer beleidigte zudem auf der Dienststelle mehrere Polizeibeamte. In drei Fällen wurden Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgelegt. Außerdem wurden mehrere Anzeigen wegen Verstößen gegen die Gurtpflicht, unsachgemäßer Kindersicherung u.ä. vorgelegt. Ein Pkw wurde wegen erheblicher Veränderungen sichergestellt und abgeschleppt.

