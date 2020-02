Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährliches Bremsmanöver durch orangefarbenen Pritschenwagen

Neuwied (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 07.30 h, befuhr ein orangefarbener Pritschenwagen die B 42 aus Richtung Engers in Richtung Neuwied. Im Bereich der Abfahrt Distelfeld bremste dieser plötzlich stark ab, sodass es den Anschein hatte, als wolle der Fahrer noch die Abfahrt benutzen. Die dahinter fahrenden vier Pkw mussten ebenfalls stark abbremsen. Das hintere dieser Fahrzeuge fuhr trotzdem auf dem davor fahrenden Pkw auf, wodurch ein nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Der Pritschenwagen und das dahinter befindliche Fahrzeug befuhren die B 42 in Richtung Neuwied weiter. Die Fahrer dieser beiden Fahrzeuge werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied (T.: 02631/878-110) zu melden. Auch andere Autofahrer, die das Bremsmanöver des orangefarbenen Pritschenwagen auf der B 42 beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizei Neuwied melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-110

www.pineuwied@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pineuwied@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell