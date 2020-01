POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Bösel - Diebstahl eines Pedelec

Am Dienstag, 21. Januar 2020, zwischen 5.50 Uhr und 7.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein graues Pedelec der Marke Victoria in der Glasdorfer Straße. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bösel (Tel.:04494-308) in Verbindung zu setzen.

Bösel - Körperverletzung in einem Nachtclub

Am Sonntag, 26.Januar 2020, gegen 03.35 Uhr war es in einem Nachtclub in der Schäferstraße zunächst zu einem Streit zwischen der Nachtclubbesitzerin und zwei bislang unbekannten, männlichen Gästen gekommen. Im Verlaufe der Streitigkeiten warf einer der Männer eine Flasche gegen eine Glastür, die daraufhin zerbrach. Als einer der Männer mit einem Messer drohte, versuchte ein weiterer Gast den Streit zu schlichten und zog sich in einem Handgemenge leichte Verletzungen zu. Die beiden Männer verließen daraufhin den Nachtclub. Das Erscheinungsbild der Täter wurde als arabisch beschrieben. Einer der Täter war ca. 20 Jahre alt, 160cm bis 170 cm groß, hatte eine kräftige Statur, trug einen Bart sowie kurze schwarze Haare, ein enges, schwarzes T-Shirt und eine enge Hose. Der andere Täter soll ca. 25 Jahre alt, 185 cm groß und schlank gewesen sein und ähnliche Kleidung getragen haben wie sein Begleiter. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bösel (Tel.:04494-308) in Verbindung zu setzen.

