POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Lastrup - Einbruch in eine Spielhalle

Zwischen Sonntag, 26. Januar 2020, 00.00 Uhr und Montag, 27. Januar 2020, 8.45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu den Räumlichkeiten einer Spielothek in der Vlämischen Straße. Sie brachen dort einen Geldspielautomaten auf und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

Cloppenburg - Brand auf dem Gelände einer Schule (Ergänzungsbeitrag/Zeugenaufruf)

Am Samstag, 25. Januar 2020, gegen 19.30 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Schule am Cappelner Damm zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dort ein Staubsauger in Brand gesetzt. Zeugen haben unmittelbar neben dem Feuer zwei augenscheinlich männliche Jugendliche festgestellt, welche vom Brandort Richtung Cappelner Damm flüchteten. Beide Personen sollen ca. 180 cm groß und von schlanker Statur gewesen sein. Einer der Jugendlichen habe eine dunkle Jacke getragen. Auch die andere Person trug eine dunkle Jacke, hatte jedoch im Bereich der Brust helle Applikationen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Transporters

In der Zeit zwischen Sonntag, 26. Januar 2020 und Montag, 27. Januar 2020, 6.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täte einen weißen Kleintransporter der Marke Fiat Ducato, welche auf einem Parkstreifen in der Kirchhofstraße stand. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war das amtliche Kennzeichen CLP-MJ 190 an dem Fahrzeug angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 27. Januar 2020, zwischen 09:15 Uhr und 09:45 Uhr ist es im Lankumer Ring bei den Parklücken vor einem Jobcenter zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort geparkten VW am hinteren, rechten Reifen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 27. Januar 2020, um 3.56 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Glaßdorfer Straße in Richtung Garrel. Kurz vor dem Bahnübergang übersah dieser die Linkskurve und kollidierte mit einem Mast. Dieser stürzt daraufhin auf die Fahrbahn. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 27. Januar 2020, 7.39 Uhr, fuhr eine 67-jährige Autofahrerin aus Cappeln auf der Langfördener Straße und wollte nach links auf die Bakumer Straße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 50-jährigen Autofahrers aus Cappeln, der die Bakumer Straße in Richtung Bakum befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, der 50-jährige Cappelner kam mit seinem Fahrzeug im Graben zum Stillstand und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

