POL-LB: Freiberg am Neckar: Grabenstampfer gestohlen; A 81/Freiberg am Neckar: Verkehrsbehinderungen nach Lkw-Unfall

Freiberg am Neckar: Grabenstampfer gestohlen

Über das vergangene Wochenende haben unbekannte Täter im Gewann "Blaisle" südlich von Heutingsheim von der Ladefläche eines dort geparkten Pritschen-Lkw einen ca. 70 kg schweren Grabenstampfer des Herstellers Wacker-Neuson gestohlen. Das geld-schwarze Gerät im Wert von etwa 1.000 Euro muss mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden beten, sich beim Polizeiposten Freiberg, Tel. 07141 64378-0, zu melden.

A 81/Freiberg am Neckar: Verkehrsbehinderungen nach Lkw-Unfall

Auf etwa 15 Kilometern staute sich am Montagmorgen der Verkehr auf der A 81 Heilbronn-Stuttgart nach einem Lkw-Unfall zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord. Gegen 06:15 Uhr war der 62-jährige Fahrer eines Sattelzuges auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs und fuhr im stockenden Verkehr am Ende eines Staus auf den stehenden Lkw eines 57-Jährigen auf. Bei dem Aufprall zog sich der 62-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 57-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro. Der Sattelzug des 62-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten, die von 33 Einsatzkräften der Feuerwehren aus Freiberg und Pleidelsheim unterstützt wurden, mussten phasenweise zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Die abschließenden Reinigungsarbeiten dauerten bis 11:30 Uhr.

