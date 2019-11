Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Verkehrssünder am langen Wochenende unterwegs

Hamm (ots)

Am langen Wochenende erwischte die Polizei Hamm gleich mehrere Verkehrssünder.

Ohne Führerschein, aber unter Drogen war am Freitag, 1. November, gegen 15.15 Uhr, eine 27-jährige Golf-Fahrerin auf der Hammer Straße unterwegs. Gegen 6.30 Uhr geriet eine 27-jährige Honda-Fahrerin auf der Römerstraße in eine Verkehrskontrolle. Ein Drogenvortest verlief positiv.

Am Samstag, 2. November war ein 21-jähriger Daimler-Fahrer mit und unter Drogen unterwegs. Gegen 14.50 Uhr kontrollieren die Beamten den 21-Jährigen an der Brandheide. Der Fahrer stand unter Drogeneinfluss. Zudem stellten die Streifenwagenbesatzung Drogen sicher.

Eine 23-Jährige hielten die Beamten am Sonntag, 3. November, gegen 11.30 Uhr, an der Erlenfeldstraße an. Bei der Kontrolle fiel auf, dass die Fahrerin unter Drogeneinfluss stand. Zudem stellten die Polizisten Drogen bei ihrem Beifahrer sicher. Eine 22-Jährige war gegen 13.45 Uhr mit ihren Seat auf der Römerstraße unterwegs. Ein Drogenvortest verlief bei ihr positiv.

Gegen 23.30 Uhr war auch der Drogenvortest bei einem 24-jährigen BMW-Fahrer positiv. Er wurde auf der Richard-Wagner-Straße angehalten und kontrolliert.

Alle Fahrer mussten eine Blutprobe abgeben.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell