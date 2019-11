Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Körperverletzung auf der Südstraße

Hamm-Mitte (ots)

Leicht verletzt wurde ein 24-Jähriger bei einer Auseinandersetzung am Freitag, 1. November, auf der Südstraße. Gegen 2.50 Uhr wurde er unvermittelt von mehreren männlichen Personen in Höhe einer Pizzeria geschlagen. Einer der Tatverdächtigen konnte von Zeugen beschrieben werden. Er ist 1,80 bis 1,90 Meter groß, hat blonde Haare, einen leichten Bart und sprach Deutsch. Er trug eine graue Basecap, einen dunklen Kapuzenpullover und eine bestickte, blaue Bomberjacke. Der 24-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise von Zeugen auf die Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(hei)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell