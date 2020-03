Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannter zerkratzt Audi und verursacht 15.000 Euro Sachschaden; Böblingen: Pkw streift Fußgänger an der Hand; Herrenberg: Spieler während Fußballspiel bestohlen

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Unbekannter zerkratzt Audi und verursacht 15.000 Euro Sachschaden

Ein geschätzter Sachschaden von circa 15.000 Euro ist das Ergebnis einer Sachbeschädigung an einem Audi, der zwischen Samstag, 18:30 Uhr, und Sonntag, 1:30 Uhr, in Böblingen in der Dornierstraße abgestellt war. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Lack des Fahrzeugs. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 13 2500 zu melden.

Böblingen: Pkw streift Fußgänger an der Hand

Am Sonntag gegen 3:40 Uhr streifte ein Pkw einen Fußgänger in Böblingen im Maurener Weg an der Hand und entfernte sich von der Unfallstelle ohne anzuhalten. Ein 50-Jähriger war mit seinem Hund unterwegs und gerade auf dem Weg nach Hause. Als er den Maurener Weg überquerte, habe er laute Motorengeräusche gehört. Er sei dann noch vor Erreichen der anderen Straßenseite von einem Pkw an der Hand gestreift und dabei leicht verletzt worden. Das Fahrzeug habe dann zunächst stark abgebremst, in der Folge aber seine Fahrt fortgesetzt. Bei dem Pkw soll es sich um einen silberfarbenen VW Golf mit Böblingen Kennzeichen (BB) gehandelt haben. Das Polizeirevier Böblingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07031 13 2500 entgegen.

Herrenberg: Spieler während Fußballspiel bestohlen

Während eines Fußballspiels in Herrenberg wurden am Sonntag zwischen 16:10 Uhr und 17:00 Uhr fünf Spieler der Gastmannschaft am Sportplatz in der Straße "Schießmauer" bestohlen. Ein bislang unbekannter Täter trat die Tür zu den Umkleidekabinen auf und entwendete einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Herrenberg bittet Zeugen sich unter Tel. 07032 2708 0 zu melden.

