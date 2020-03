Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Neckarrems: Auto zerkratzt; Asperg: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Remseck am Neckar - Neckarrems: Auto zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwischen Freitag, 20:00 Uhr, und Samstag, 8:00 Uhr, einen in Remseck am Neckar - Neckarrems in der Remstalstraße abgestellten BMW. Der Lack des Fahrzeuges wurde mittels einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen sich unter Tel. 07154 1313 0 zu melden.

Asperg: Unfallflucht

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug am Sonntag zwischen 4:00 Uhr und 6:00 Uhr einen in Asperg in der Alleenstraße abgestellten BMW. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen sich unter Tel. 07154 1313 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell