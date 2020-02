POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. 17-Jähriger niedergeschlagen - Zeugen gesucht, Hofheim, Am Untertor, 01.02.2020, gg. 03.00 Uhr

(ho)Die Ermittlungsgruppe der Hofheimer Polizei fahndet derzeit nach einem unbekannten Mann, der bereits am 01.02.2020 einen 17-jährigen aus Hofheim auf offener Straße niedergeschlagen hat. Den Schilderungen von Zeugen zufolge war der Geschädigte in Begleitung anderer Jugendlicher, gegen 03.00 Uhr, in der Straße "Am Untertor" unterwegs, als im Bereich des Burggrabengäßchens ein weißer BMW oder Mercedes anhielt. Die drei Insassen des Wagens stiegen daraufhin aus dem Fahrzeug aus, worauf sich ein kurzer verbaler Streit entwickelte. Plötzlich schlug einer der Männer auf den geschädigten 17-Jährigen ein, sodass dieser bewusstlos zu Boden stürzte und sich dabei eine Kopfverletzung zuzog. Er musste anschließend in einem Rettungswagen behandelt und später ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schläger flüchtete mit seinen Begleitern in dem weißen Pkw. Die Zeugen konnten zu dem weißen Fahrzeug keine weiteren Angaben machen, jedoch den Schläger als ca. 20 bis 23 Jahre alt, ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß und als südländischen Typ beschreiben. Er habe einen Vollbart, eine Kette und eine blaue Jeans getragen. Hinweise zur der Person, dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Ablauf der Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Autoknacker gehen leer aus, Hattersheim, Okriftel, Birkenstraße, Nacht zum 04.02.2020

(ho)In der Nacht zum gestrigen Dienstag haben Unbekannte in der Birkenstraße in Okriftel einen geparkten Pkw aufgebrochen. Die Täter zerstörten eine Seitescheibe des betroffenen Skoda und suchten im Fahrzeuginneren nach Wertsachen. Einer ersten Durchsicht zufolge wurde aus dem Skoda jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt mindestens 300 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu informieren.

3. Randalierer auf Kirchengelände, Hochheim, Bahnhofstraße, festgestellt am 03.02.2020, gg. 14.30 Uhr

(ho)Unbekannte haben im Verlauf der vergangenen Tage auf dem Gelände der katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul randaliert und dabei eine Laterne umgeworfen. Dabei ist ein Schaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro entstanden. Die Polizei in Flörsheim hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

4. Personengruppe flüchtet nach Pkw-Aufbruch, Schwalbach a.Ts., Westring, 05.02.2020, gg. 02.00 Uhr

Zeugenaussagen zufolge haben sich am frühen Mittwochmorgen mehrere Personen an einem Pkw-Aufbruch beteiligt und sind anschließend gemeinsam geflüchtet. Dabei wurde die Seitenscheibe eines Kleintransporters eingeschlagen. Bei der Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 400 Euro. Ersten Überprüfungen zufolge wurde aus dem Wagen jedoch nichts entwendet und die Personengruppe flüchtete anschließend in Richtung Julius-Brecht-Straße. Weitere Hinweise zu der Tat nimmt die Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

5. Bei Verkehrsunfall verletzt, Kelkheim, Frankenallee, 04.02.2020, gg. 11.45 Uhr

(ho)Bei einem Verkehrsunfall auf der Frankenallee in Kelkheim ist gestern Vormittag eine 82-jährige Frau verletzt worden. Gegen 11.45 Uhr war ein 22-jähriger Mann mit seinem Mercedes auf der Frankenallee in Richtung B 519 unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve, in Höhe der Einmündung "Nach dem Busch", verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen und rutschte über die Gegenfahrbahn in einen Grünstreifen am Fahrbahnrand. Das Fahrzeug drehte sich bei dem Unfall so ungünstig, dass die Fahrzeugfront nach dem Stillstand des Mercedes in die Gegenfahrbahn ragte. Diesen Umstand bemerkte ein 84-jähriger Autofahrer mit seinem Opel Astra zu spät, der zu diesem Zeitpunkt auf der Frankenallee in der Gegenrichtung unterwegs war. Es kam zur Kollision wobei die 82-Jährige Mitfahrerin in seinem Opel verletzt wurde. Sie wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 18.000 Euro.

