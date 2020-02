PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilungen der Polizei für den Main-Taunus-Kreis vom 03.02.2020

Hofheim (ots)

1. Baucontainer aufgebrochen, Eschborn, Katharina-Paulus-Straße, 31.01.2020, 17.30 Uhr bis 01.02.2020, 06.50 Uhr

(pa)Ein Firmengrundstück in Eschborn wurde am Wochenende zum Tatort eines Einbruchs. Unbekannte begaben sich zwischen Freitag, 17.30 Uhr und Samstag, 06.50 Uhr auf das in der Katharina-Paulus-Straße gelegene Betriebsgelände, wo sie die Tür eines dort befindlichen Baucontainers aufbrachen, um das Innere nach Wertsachen zu durchsuchen. Die Täter erbeuteten mehrere Hundert Euro Bargeld und flüchteten unerkannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06196) 9695 - 0 bei der Polizeistation Eschborn zu melden.

2. Terrassentür aufgehebelt, Hattersheim am Main, Eddersheim, Lönsstraße, 29.01.2020, 12.30 Uhr bis 31.01.2020, 10.00 Uhr

(pa)Am Freitag mussten in Eddersheim die Bewohner eines Einfamilienhauses feststellen, dass versucht worden war, in ihr Zuhause einzubrechen. Unbekannte hatten sich zwischen Mittwochmittag und Freitagmorgen auf das Grundstück in der Lönsstraße begeben und versucht von der Terrasse aus in die Räume des Wohnhauses zu gelangen. Zwar schafften es die Täter, die Terrassentür aufzuhebeln, jedoch hinderten vor der Tür abgestellte Möbel sie am Betreten des Hauses. So blieb es bei einem Sachschaden von etwa 500 Euro, den die Einbrecher durch das Aufhebeln der Tür verursachten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 bei der Kriminalpolizei in Hofheim zu melden.

3. Diebstahl aus geparktem Auto, Hattersheim am Main, Eddersheim, Gotenstraße, 31.01.2020, 20.00 Uhr bis 01.02.2020, 09.30 Uhr

(pa)Über 100 Euro Bargeld entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Eddersheim aus einem geparkten Auto. Der rote Skoda stand von Freitagabend bis Samstagmorgen in der Gotenstraße. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise ins Fahrzeuginnere und entnahmen das Geld aus einem dort befindlichen Portemonnaie. Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

4. Jugendliche flüchten, Sulzbach, Bahnstraße, 01.02.2020, gg. 15.45 Uhr

(pa)In Sulzbach waren am Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr zwei Jugendliche gerade dabei, die Seitenscheibe eines in der Bahnstraße geparkten Autos einzuschlagen, als der Besitzer des Wagens sie dabei ertappte. Daraufhin ließen die als männlich und dunkel bekleidet beschriebenen Täter von dem Fahrzeug ab, um die Flucht zu ergreifen. An dem Opel Corsa entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Die Polizeistation Eschborn erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695 - 0.

5. Radfahrer übersehen, Hofheim am Taunus, Schmelzweg, 31.01.2020, gg. 10.30 Uhr

(pa)In Hofheim kam es am Freitagvormittag zu einem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Fahrradfahrer. Gegen 10.30 Uhr befuhr eine 48-jährige Autofahrerin den Schmelzweg. Als sie nach links in die Gartenstraße abbog, war gerade ein 17-jähriger Jugendlicher auf einem Fahrrad dabei, den Wagen der Frau zu überholen. Die 48-Jährige bemerkte dies zu spät. Ihr Pkw prallte gegen das Fahrrad, woraufhin der 17-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

6. Kind angefahren, Kriftel, Lindenstraße, 03.02.2020, gg. 07.30 Uhr

(pa)Am Montagmorgen musste ein 9-jähriges Kind nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Kriftel in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Junge überquerte mit seinem Tretroller gegen 07.30 Uhr gerade den Fußgängerüberweg der Lindenstraße an der Kreuzung zur Frankfurter Straße. Eine aus Richtung Bahnhofstraße in die Lindenstraße einfahrende Renault-Fahrerin übersah das Kind. Der Wagen der 40-Jährigen kollidierte mit dem Jungen, der daraufhin zu Fall kam und dabei leicht verletzt wurde.

