Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhausbrände - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

An drei Gartenhäusern, die am Samstag (26.10.2019) im Gewann Froschäcker in Brand geraten waren, entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro. Um 21.20 Uhr hatten mehrere Anwohner das Feuer festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Als mögliche Brandursache kommt ein nicht ordnungsgemäß gelöschtes Lagerfeuer in Betracht. Vor dem Brand sollen sich mehrere Jugendliche auf einem der Gartengrundstücke aufgehalten haben. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell