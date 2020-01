PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 31.01.2020

Hofheim (ots)

1. Kellertür hält Einbrechern stand, Hattersheim-Okriftel, Mainstraße, Dienstag, 28.01.2020, 12.00 Uhr bis Donnerstag, 30.01.2020, 15.30 Uhr

(si)Zwischen Dienstag und Donnerstag sind Einbrecher in der Mainstraße in Okriftel an einer Kellertür gescheitert. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zutritt zu dem Garten des Anwesens und machten sich im Anschluss an der auf der Gebäuderückseite gelegenen Kellertür zu schaffen. Nachdem es ihnen nicht gelang diese zu öffnen, ergriffen die Täter unerkannt die Flucht. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

2. Vandalen beschädigen öffentliche Toilettenanlage, Eppstein, Am Stadtbahnhof, Mittwoch, 29.01.2020, 22.00 Uhr bis Donnerstag, 30.01.2020, 06.30 Uhr

(si)In der Nacht zum Donnerstag haben Vandalen die öffentliche Toilettenanlage "Am Stadtbahnhof" in Eppstein beschädigte. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749 - 0 zu melden.

3. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 6. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Montag: Eppstein, L3011, Lorsbacher Straße 25

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

