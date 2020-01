Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zwei Jugendliche nach versuchtem Einbruch festgenommen

Recklinghausen (ots)

Sonntag, gegen 17.30 Uhr, versuchten zwei 14 und 15 Jahre alte Geslenkirchener in eine Shishabar auf der Freiheitsstraße einzubrechen. Den beiden Jugendlichen gelang es jedoch nicht, in die Räume einzudringen. Benachrichigte Polizeibeamte konnten die beiden Täter in der Nähe auf der Freiheitsstraße antreffen und festnehmen. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen den Erziehungsberechtigten übergeben.

