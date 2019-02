Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Erkelenz-Golkrath (ots)

Unbekannte Täter drangen am 20. Februar (Mittwoch), zwischen 17.50 Uhr und 19.25 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Kloster ein. Sie durchwühlt die Räumlichkeiten nahmen Bargeld mit.

