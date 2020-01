Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Auto landet auf Verkehrsinsel

Recklinghausen (ots)

Eine beschlagene Scheibe behinderte am Sonntag um 17.50 h die Sicht eines Autofahrers, der auf der Weseler Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. An der Einmündung der Drususstraße fuhr der 86-Jährige aus Haltern am See mit seinem Auto auf eine Verkehrsinsel. Dort fuhr er gegen ein Verkehrsschild und gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt und wurde vor Ort behandelt. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 9000 Euro geschätzt.

