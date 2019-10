Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher gelangen nicht ins Haus

Meinerzhagen (ots)

Einbruchsversuch scheitert Innerhalb der letzten fünf Tage versuchten bislang unbekannte Täter durch den Keller einer Spielhalle an der Hauptstraße ins Objekt zu gelangen. Dieser Versuch schlug fehl und es entstand Sachschanden an Schloss und Schließzylinder. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

