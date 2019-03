Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Täter entwenden zwei Pkw aus Nordstemmen

Hildesheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in einem Zeitraum von ca. 21.00 - 07.45 Uhr im Bereich Nordstemmen (Böttcherstraße, Stieglitzeck) zwei Pkw - ein blauer Mercedes-Benz und ein schwarzer Audi A6 - entwendet. Beide Pkw standen unmittelbar in der jeweiligen Hofeinfahrt der Geschädigten und konnten unbemerkt weggefahren werden. Die Polizei bittet um Hinweise (Tel. 05066-9850).

