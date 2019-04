POL-LB: Ditzingen: Unfall mit 25.000 Euro Sachschaden; Ludwigsburg: Toaster in Brand geraten

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ditzingen: Unfall mit 25.000 Euro Sachschaden; Ludwigsburg: Toaster in Brand geraten

Ludwigsburg

Ditzingen: Unfall mit 25.000 Euro Sachschaden

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 295 auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Feuerbach kurz vor Ditzingen entstand am Donnerstag gegen 00.30 Uhr ein Gesamtsachschaden von rund 25.000 Euro. Ein 30 Jahre alter Jeep-Fahrer, der aus Richtung Weilimdorf kam, wollte im weiteren Verlauf auf die Autobahn in Richtung Stuttgart auffahren. Hierzu ordnete er sich auf den Linksabbiegestreifen ein. Da die Ampel für die Linksabbieger "grün" zeigte, konnte der Jeep-Lenker ohne anzuhalten abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 31 Jahre alter Citroen-Fahrer aus Richtung Ditzingen kommend in Richtung der Anschlussstelle und übersah mutmaßlich aus Unachtsamkeit die für ihn geltende rote Ampel. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Jeep, prallte gegen einen Ampelmast und überschlug sich. Das Auto blieb schließlich auf dem Dach liegen. Beide beteiligte Fahrzeuglenker blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ludwigsburg: Toaster in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Mittwochabend in der Hoferstraße in Ludwigsburg ein Toaster in Brand. Ein Zeuge bemerkte gegen 19.35 Uhr, dass in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein Rauchmelder in Betrieb war und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehr Ludwigsburg rückte mit 25 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen aus. Der Kleinstbrand konnte zügig gelöscht werden. Es entstand ein geringer Sachschaden. Um die Bewohnerin der betreffenden Räume, die sich während des Brandausbruchs zuhause befand und nicht verletzt wurde, kümmerten sich anschließend Verwandte.

