Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Gaststätteneinbruch

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch nach Mitternacht zwei Fenster einer Gaststätte in der Bahnhofstraße aufgebrochen. Zuvor hatten sie die Alarmanlage am Gebäude gewaltsam außer Betrieb gesetzt. Im Schankraum der Gaststätte hebelten sie einen Geldwechselautomaten und zwei Spielautomaten auf und ließen Bargeld in noch unbekannter Höhe mitgehen. zudem richteten die Unbekannten bei dem Einbruch mehrere tausend Euro Sachschaden an. Personen, die im Verlauf der Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Bahnhofstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143/405080, in Verbindung zu setzen.

