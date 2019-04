Polizeipräsidium Ludwigsburg

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugens hat die Polizei am Dienstagabend zwei Männer im Alter von 23 und 36 Jahren in Sindeflingen-Maichingen gestellt. Gegen 23:05 Uhr hatte der Zeuge die Polizei alarmiert, nachdem er zuvor beobachtet hatte, wie die beiden Männer auf dem Parkplatz des Waldfriedhofes mehrere Spritkanister austauschten und augenscheinlich zwei Autos betankten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen haben Polizeibeamte die zwei Tatverdächtigen im Bereich der Stuttgarter Straße kurz darauf festgestellt und vorläufig festgenommen. Darüber hinaus fanden die Beamten in einem der beiden unweit des Waldfriedhofes geparkten Autos mehrere Dieselkanister, die anschließend als Beweismittel beschlagnahmt wurden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass auf einem Firmengelände in Nufringen gegen 21:00 Uhr rund 120 Liter Diesel aus mehreren abgestellten Lkws abgezapft worden sind. Möglicherweise war hier der 23-Jährige zu Gange. Den Sprit hatte er mutmaßlich in den Kanistern verstaut und sich im Verlauf des Abends mit seinem 36 Jahre alten Bekannten auf dem Parkplatz des Waldfriedhofes in Sindelfingen-Maichingen getroffen. Die beiden vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen verbrachten die restliche Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Sindelfingen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden sie im Laufe des Mittwochvormittags wieder auf freien Fuß gesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

