Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft Tübingen und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mann mutmaßlich Opfer eines versuchten Tötungsdelikts - Ehefrau in Haft

Reutlingen (ots)

Beamte der Kriminalpolizei haben bereits am Mittwoch (20.02.2019) eine 39 Jahre alte Frau festgenommen, die versucht haben soll, ihren 52-jährigen Ehemann zu töten. Dieser war schon am Sonntag (17.02.2019) in ein Krankenhaus eingeliefert worden, weil ihm offenbar von seiner Ehefrau Medikamente oder Gift verabreicht worden sein soll. Nachdem es dem Mann besser ging und ihn die behandelnden Ärzte mit der vorläufigen Diagnose konfrontierten, erstattete der Mann Anzeige. Hintergründe der Tat sowie die Motivlage der deutschen Staatsangehörigen sind Gegenstand der Ermittlungen, die die Stuttgarter Kriminalpolizei übernommen hat.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell