Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Drogenkontrollen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (21.02.2019) anlässlich eines Konzertes in Bad Cannstatt Drogenkontrollen durchgeführt. Rund 30 Beamte kontrollierten im Bereich des Neckarparks sowie des Bahnhofes Bad Cannstatt über 300 Personen und stellten dabei 81 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Die Beamten beschlagnahmten dabei zumeist Kleinmengen an Marihuana. Bei Verkehrskontrollen stellten die Beamten einen 21 Jahre alten Hyundai-Fahrer fest, der offenbar unter Drogeneinfluss gefahren ist, er musste sich einer Blutprobe unterziehen.

