Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht; Asperg: Feuerwehreinsatz; Bietigheim-Bissingen: Unfallzeugen gesucht; Eberdingen: Unfallflucht und Unfall mit leicht verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht am Dienstag in der Rudolf-Diesel-Straße in Kornwestheim sucht das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, Zeugen. Zwischen 14.00 Uhr und 23.50 Uhr stand ein Ford auf einem Parkstreifen parallel der Fahrbahn. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker den Ford und machte sich anschließend aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Asperg: Feuerwehreinsatz auf Firmengelände

Zeugen alarmierten am Dienstag gegen 19.45 Uhr Polizei und Feuerwehr nachdem sie auf dem Gelände einer Firma in der Neckarstraße in Asperg einen qualmenden Abfallcontainer entdeckt hatten. Die Freiwillige Feuerwehr Asperg rückte mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften aus, die den Schwelbrand zügig löschen konnten. Vermutlich hatte sich der Inhalt des Containers selbst entzündet. Die Neckar- und die Filsstraße mussten kurzzeitig jeweils einseitig gesperrt werden. Am Container entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Bietigheim-Bissingen: Unfallzeugen gesucht

Am Dienstagmorgen kam es auf der Landesstraße 1125 zwischen Bietigheim-Bissingen und Großsachsenheim zu einem Unfall zwischen zwei PKW. Ein 26-jähriger Skoda-Lenker war gegen 06.00 Uhr in Richtung Großsachsenheim unterwegs, als ihm etwa 350 Meter vor der Abzweigung in Richtung Metterzimmern eine 49 Jahre alte VW-Fahrerin entgegenkam. Im weiteren Verlauf streiften sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Möglicherweise verstieß einer der beiden Beteiligten gegen das Rechtfahrgebot, weshalb das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, nun Zeugen sucht.

Eberdingen-Hochdorf: Unbekannter beschädigt Hauswand mit Anhängerkupplung

Ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand am Dienstag zwischen 07.20 Uhr und 13.00 Uhr in der Baumgartenstraße in Hochdorf. Vermutlich stieß ein bislang unbekannter Lenker eines Fahrzeugs mit Anhängerkupplung gegen die Fassade eines Wohnhauses und hinterließ ein Loch in der Dämmung. Anstatt sich anschließend um den Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt jedoch fort. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

Eberdingen-Hochdorf: Unfall mit leicht verletzter Person

Mutmaßlich weil er die Vorfahrt einer 55 Jahre alten Ford-Lenkerin übersah, war ein 22-jähriger VW-Fahrer am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Enzweihinger Straße in Hochdorf in einen Unfall verwickelt. Der 22-Jährige war in Richtung Enzweihingen unterwegs, als er mit der 55 Jahre alten Frau, die von rechts aus der Keltenstraße ausfahren wollte, zusammen prallte. Der Ford stieß in der Folge gegen den Zaun eines angrenzenden Grundstücks. Die 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Der entstanden Gesamtsachschaden wurde auf etwa 4.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell