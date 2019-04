Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht auf der BAB 81 - Gem. Sindelfingen und Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

BAB 81 - Gem. Sindelfingen: Beim Fahrstreifenwechsel von Lkw gestreift

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro richtete ein bislang unbekannter Sattelzuglenker am Dienstag an einem VW Polo an, als er den Fahrstreifen wechselte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern setzte er seine Fahrt fort. Die 28 Jahre alter Fahrerin des VW war gegen 17:40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Ost und Sindelfingen-Ost unterwegs. Sie fuhr auf dem rechten Fahrstreifen, der Sattelzuglenker in der Mitte. Da er rechts blinkte, bremste sie ihren Pkw. Beim Fahrstreifenwechsel wurde ihr VW dennoch durch den Auflieger touchiert, so dass der Seitenspiegel abriss und die Fahrerseite Beschädigungen davontrug. Möglicherweise bemerkte der Fahrer des Lkw den Unfall nicht. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg bittet Unfallzeugen, sich unter Tel. 0711/6869-0 zu melden.

Sindelfingen: Parkplatzrempler

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstagnachmittag einen geparkten Ford und suchte das Weite, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Der Ford war zwischen 16:30 und 17:00 Uhr in der Weiherstraße auf dem Parkplatz eines Baumarkts abgestellt und wies Beschädigungen an der hinteren linken Fahrzeugtür auf. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, melden sich bittet beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0.

