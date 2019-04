Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Renningen

Ludwigsburg (ots)

Renningen: Von der Fahrbahn abgekommen

Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 34.000 Euro forderte ein Unfall am Dienstag auf der Kreisstraße 1060. Eine 77-Jährige war gegen 14:00 Uhr in einem VW von Rutesheim in Richtung Renningen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und schließlich in den angrenzenden Grünstreifen. Ein entgegenkommender Audi-Fahrer bremste rechtzeitig und konnte nach rechts in die Böschung ausweichen. Hinter ihm fuhr eine 57-Jährige heran, die am Steuer eines Opel saß. Sie konnte nur noch nach links auszuweichen, bevor es zum Zusammenstoß mit dem VW kam, dessen Lenkerin gerade wieder aus dem Grünstreifen herausgefahren war. Beide Fahrerinnen wurden verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre Autos wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Kreisstraße gesperrt und konnte gegen 16:15 Uhr wieder für den Verkehr frei gegeben werden.

