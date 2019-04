Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Pedelec-Fahrer leicht verletzt; Rielingshausen: Senior Opfer von Enkeltrickbetrügern geworden

Ludwigsburg (ots)

Steinheim an der Murr: Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Ein 45-jähriger Pedelec-Fahrer musste am Dienstagabend ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem er in der Kleinbottwarer Straße in einen Unfall verwickelt worden war. Der Mann war gegen 18:15 Uhr auf dem Gehweg in Richtung Kleinbottwar unterwegs als eine 58-jährige VW-Fahrerin nach rechts in einen Grundstück abbog. Sie übersah wohl den Pedelec-Fahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Mann erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Rielingshausen: Senior Opfer von Enkeltrickbetrügern geworden

Am vergangenen Freitag, 5. April 2019, brachten Betrüger mit dem sogenannten Enkeltrick einen Senior aus Rielingshausen um mehrere tausend Euro. Der ältere Herr war gegen 10:00 Uhr von seinem angeblichen Enkel angerufen worden, der vorgab eine Wohnung gekauft und nun Probleme mit seiner Bank zu haben. Nachdem der Angerufene sich bereit erklärt hatte, seinem "Enkel" aus der Notlage zu helfen, hob er das Geld bei einer Bank ab und übergab es Geld letztendlich gegen 17:00 Uhr an einen Kurier vor seiner eigenen Haustür. Bei dem Abholer handelt es sich um einen mutmaßlich deutschen Mann von normaler Statur, der ca. 1,70 Meter groß ist. Er hat kurze braune Haare und eine braune Lederjacke und Jeans. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07141/18-9 zu melden.

Tipps der Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Informieren Sie sofort die Polizei über den Polizeiruf 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. - Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

