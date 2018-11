BPOL-KL: Dealer am Hbf. Landau festgenommen - 17 Monate Freiheitsstrafe

Landau/Pfalz (ots) - Bundespolizisten des Bundespolizeireviers Bienwald nahmen am Samstag gegen 17.30 Uhr einen Mann am Hauptbahnhof Landau fest. Der 27-Jährige war wegen Eigentumsdelikten zu 17 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zivile Bundespolizisten beobachteten den Mann wie er am Bahnhof mit Betäubungsmitteln handelte. Daraufhin kontrollierte eine uniformierte Streife des Reviers Bienwald die Person. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten diverse Betäubungsmittel. Zur weiteren Bearbeitung brachte die Streife die Person zur Polizeiinspektion Landau. Die sichergestellten Betäubungsmittel wurden an die Polizeiinspektion Landau übergeben. Ein Beamter der Polizeiinspektion Landau erkannte den 27-Jährigen auf der Dienststelle und hatte Zweifel an der Echtheit seiner Personalien. Nach eindringlicher Nachfrage und Recherche stellte man fest, dass der 27-Jährige die Personalien seines Bruders angegeben hatte. Zudem lag gegen den Mann ein offener Haftbefehl zur Strafvollstreckung über 17 Monate vor. Der Mann wurde anschließend in die nächstliegende Justizvollzugsanstalt gebracht. Den Mann erwarten nun zusätzlich zur Haft Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen falscher Namensangabe.

