POL-LB: Herrenberg: Unfall beim Linksabbiegen

Ludwigsburg (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 06:55 Uhr auf der B 296 ereignete. Ein 36 Jahre alter VW-Lenker, der aus Richtung Tübingen kam, war auf der Bundesstraße unterwegs und wollte im Bereich der Anschlussstelle Herrenberg auf die Autobahn 81 in Richtung Stuttgart auffahren. Beim Linksabbiegen auf die Autobahn achtete er mutmaßlich nicht auf den entgegenkommenden Mercedes eines 19-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Dabei erlitt der 36-jährige Fahrer leichte Verletzungen. Der Verkehr wird an der Einmündung durch eine Ampel geregelt, die zum Unfallzeitpunkt aufgrund einer Baustelle jedoch außer Betrieb war. Beide Autos waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

