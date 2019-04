POL-LB: Renningen: Feuerwehreinsatz nach Verpuffunf und Tankstellenmitarbeiter wittert Betrug und bewahrt Kunden vor Schaden

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Renningen: Feuerwehreinsatz nach Verpuffung

Die Freiwillige Feuerwehr Renningen rückte am Mittwoch gegen 08.20 Uhr mit zehn Wehrleuten und drei Fahrzeugen in den Hangweg in Renningen aus. In der Heizungsanlage eines Wohnhauses war es zu einer Verpuffung gekommen, worauf anschließend schwarzer Rauch aus dem Schornstein aufstieg. Glücklicherweise waren jedoch kein Feuer und auch kein Sachschaden entstanden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten lediglich Belüftungsmaßnahmen durchführen.

Renningen: Tankstellenmitarbeiter wittert Betrug und bewahrt Kunden vor Schaden

Ein 74 Jahre alter Mann aus Renningen wäre am Mittwoch um ein Haar Opfer von Straftätern geworden, hätte nicht ein Tankstellenmitarbeiter einen Betrug gewittert. Am Mittwochmorgen meldete sich zunächst eine Frau telefonisch bei dem Senior und gab vor, dass er einen fünfstelligen Bargeldbetrag gewonnen habe. Um die Auszahlung durchführen zu können, müsste der Senior jedoch Gebühren und Transportkosten begleichen. Diese Kosten würden sich auf 900 Euro belaufen, die aus steuerrechtlichen Gründen nicht vom Gewinnbetrag abgezogen werden könnten. Deshalb solle der Mann die Kosten mittels Guthabenkarten bezahlen, die er an Tankstellen erwerben könne. Gegen 10.45 Uhr betrat der 74-Jährige eine Tankstelle in Renningen, um die geforderten Karten zu kaufen. Der Tankstellenmitarbeiter wurde jedoch hellhörig, da der Kunde Guthabenkarten mit solch einem hohen Gesamtwert erwerben wollte, und riet dem Senior von seinem Vorhaben ab. Der Mann wandte sich anschließend Rat suchend an den örtlichen Polizeiposten. Eine Beamtin klärte den Senior anschließend hinsichtlich der Betrugsmasche "falsche Gewinnversprechen" auf und erklärte, dass er durch den aufmerksamen Mitarbeiter der Tankstelle vor einem Verlust von 900 Euro bewahrt wurde. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

