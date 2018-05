POL-LIP: Dörentrup. In der Zwischendecke schwelte es.

Lippe (ots) - Bei Renovierungsarbeiten an den Umkleiden des Freibades in Hillentrup entstand am Mittwochmittag ein Schwelbrand in der Zwischendecke über den Kabinen. Die anwesenden Beschäftigten alarmierten sofort die Feuerwehr, die den Brand auch schnell unter Kontrolle bekam, so dass sich der Sachschaden mit geschätzten 5.000 Euro in Grenzen hielt. Derzeit spricht einiges dafür, dass es in der Elektrik zu einer Störung kam, durch die das Feuer entstanden ist. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell