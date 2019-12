Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein - Alkoholisierter PKW-Fahrer ohne Führerschein

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 03.12.2019 wurde in der Hirschgasse in Breisach am Rhein gegen 22:00 Uhr ein PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle des 46-jährigen Fahrzeugführers durch Beamte des Reviers Breisach konnte folglich Atemalkohol festgestellt werden. Ein anschließender Alkoholtest bestätigte einen Wert von über 1,3 Promille. Zudem zeigten weitere Ermittlungen, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr ebenso wie einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

