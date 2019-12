Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Eisplatte rutscht von Lkw und beschädigt Auto - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.12.19, gegen 10.45 Uhr, befuhr ein unbekannter Lkw mit Anhänger die Autobahn A98 von Rheinfelden in Richtung Lörrach. Kurz vor der Ausfahrt Lörrach-Mitte rutschte eine Eisplatte vom Lkw und traf einen auf der Überholspur fahrenden Hyundai. Dieser wurde hierdurch an der Front stark beschädigt. Der Autofahrer fuhr anschließend vor den Lkw und versuchte noch den Lkw-Fahrer zum Anhalten zu bewegen, was jedoch nicht gelang. Der Lkw verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Lörrach-Mitte. Es soll sich um einen blauen Lkw mit Lörracher Zulassung gehandelt haben. Möglicherweise mit einer gelben Aufschrift am Anhänger. Am Peugeot entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, sucht Zeugen.

