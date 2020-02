POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Maintaunus vom Sonntag, dem 02.02.2020

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1.Verkehrsunfallflucht Sachschaden Main-Taunus-Zentrum, Parkhaus P2, 65843 Sulzbach Samstag 01.02.2020 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Im oben genannten Zeitraum kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in dem Parkhaus P2 des Main-Taunus-Zentrums. Die Geschädigte parkte ihr Fahrzeug, einen weißen 1er BMW in einer dortigen Parklücke. Als die Fahrzeugbesitzerin wieder zurück zu ihrem Fahrzeug kam, musste diese feststellen, dass der BMW am rechten vorderen Kotflügel durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise auf den Unfallverursacher gibt es zum momentanen Zeitpunkt keine.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim am Main unter 06190/9360-20 entgegen.

2.Verkehrsunfall mit einer verletzten Person Hattersheimer Str./Lorsbacher Str., 65719 Hofheim am Taunus Samstag 01.02.2020 gegen 15:00 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Alleinunfall einer 52-Jährigen Hofheimerin. Die Verkehrsteilnehmerin befuhr die Hattersheimer Straße, als sie in Höhe der Lorsbacher Straße aus bisher unbekannten Gründen gegen den linksseitig gelegenen Bordstein fuhr und letztendlich auf dem Bordstein zum Stehen kam. Da der Bordstein höher gelegen war, wurde das Fahrzeug bei dem Zusammenstoß stark beschädigt. Die 52-Jährige Hofheimerin verletzte sich bei dem Unfall und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Das stark beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Eine Sperrung der Fahrbahn war nicht von Nöten.

3.Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug Hauptstraße, 65817 Eppstein- Vockenhausen Samstag,01.02.2020 gegen 04:40 Uhr

Am frühen Samstagmorgen konnte ein Fahrzeugbesitzer beobachten, wie eine bisher unbekannte männliche Person aus dem unverschlossenen Fahrzeug des Geschädigten in Richtung des Eppsteiner Bahnhofs flüchtete, als dieser merkte, dass er von dem Geschädigten beobachtet wurde. Bei einer Nachschau in seinem Fahrzeug, musste der Fahrzeugbesitzer feststellen, dass der zuvor beobachtete Unbekannte, einen höheren dreistelligen Betrag aus der Geldbörse des Geschädigten entwendete. Der Geschädigte konnte den Unbekannten wie folgt beschreiben: - männlich - ca. 170cm groß - kurze dunkle Haare - breite Statur - schwarze Kleidung, schwarzer Kapuzenpullover

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Kelkheim unter 06195/6749-0 entgegen.

4.Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss Rahmannstraße, 65760 Eschborn Samstag, 01.02.2020, 00:50 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag führte eine Streife der Polizeistation Eschborn gegen 00:50 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Rahmannstraße in Eschborn durch. Durch die eingesetzten Beamten wurde ein 21-Jähriger aus Offenbach am Main einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem der 21-jährige Auffälligkeiten hinsichtlich eines Drogenkonsums aufwies, wurde mit dem Fahrzeugführer ein vorläufiger Drogenschnelltest durchgeführt. Da dieser positiv auf THC reagierte und der 21-Jährige Offenbacher einen vorangegangenen Konsum gegenüber den eingesetzten Beamten einräumte, wurde er zwecks einer Blutentnahme zur Polizeistation Eschborn sistiert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Ihn erwarten nun eine Anzeige wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss, sowie eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetzt.

