Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 9. Dezember 2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Polizei spendet für den gemeinnützigen Verein "Flügelbruch e. V." (Krebs ist kein Tabu) in Hanau - Seligenstadt

(mm) Annähernd 600 Besucher folgten am Samstag der Einladung des Polizeipräsidiums Südosthessen sowie der Polizeiseelsorge zum vorweihnachtlichen ökumenischen Gottesdienst, der unter dem Motto - Brücken bauen - stand. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sowie Bürgerinnen und Bürger aus Nah und Fern lauschten in der Basilika zu Seligenstadt den vorweihnachtlichen Klängen des Landespolizeiorchesters. Sie erlebten einen Gottesdienst, der gemeinsam von Polizistinnen und Polizisten sowie den Polizeiseelsorgern Barbara Görich-Reinel, Anna Albert und Ulrich Briesewitz gestaltet wurde. Die am Schluss des Gottesdienstes eingesammelte Kollekte ergab einen Betrag von 2.130 Euro. Erster Polizeihauptkommissar Henry Faltin, Leiter des Hauptsachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, überreichte die Spende Frau Diana Witt, der Vorsitzenden des gemeinnützigen Vereins Flügelbruch e. V. aus Hanau. Der Verein wird nun das Geld zugunsten von Krebspatienten und deren nächsten Angehörigen verwenden. Die Ehrenamtlichen organisieren damit für die Betroffenen zum Beispiel einen schönen Familientag in einem Freizeitpark oder einen Kinoabend zu zweit.

2. Zwei geparkte Autos beschädigt - Polizei schnappt vier Verdächtige - Offenbach

(aa) Dank eines aufmerksamen Anwohners müssen sich nun drei junge Männer und eine Jugendliche einem Strafverfahren stellen. Die 16 bis 25 Jahre alten Verdächtigen sollen am späten Sonntag, gegen 22.45 Uhr, durch die Ludwigstraße gelaufen sein und hierbei geparkte Autos beschädigt haben. Der Anrufer hatte Scheibenklirren gehört und sofort die Polizei alarmiert. An zwei Fahrzeugen stellten die Beamten jeweils kaputte Außenspiegel fest. Die Verdächtigen, die aus Aschaffenburg, Frankfurt und Offenbach kommen, waren augenscheinlich betrunken; zwei so deutlich, dass sie den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbrachten. Die Ermittlungen dauern an. Noch nicht bekannte Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier (069 8098-5200) zu melden.

3. Wer hat den Parkrempler am Freitag beobachtet? - Offenbach

(pwe) Wer war am Freitag zwischen 17.30 und 17.50 in Offenbach in der Bieberer Straße im dortigen Lidl einkaufen und hat einen Parkrempler beobachtet? Die Polizei in Offenbach sucht Zeugen des Verkehrsunfalles. Der Geschädigte parkte seinen Skoda Oktavia Kombi in Höhe der Glasfront des Geschäftes und musste nach seinem Einkauf feststellen, dass die Fahrertür seines Firmenwagens beschädigt war. Der Verursacher hatte weder eine Nachricht am Fahrzeug hinterlassen, noch die Polizei verständigt. Der Verursacher steht im Verdacht, eine Verkehrsunfallflucht begangen zu haben. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier in Offenbach unter 069 8098-0 zu melden.

4. Kripo bittet um Hinweise: Raubüberfall in der Unterführung - Rodgau/Jügesheim

(aa) Ein Jugendlicher wurde am Sonntagabend in der Eisenbahnstraße in der Fußgängerunterführung an der S-Bahnstation von zwei etwa 16 und 20 Jahre alten Männern beraubt. Der junge Rodgauer erlitt eine Platzwunde an der Schläfe. Gegen 19 Uhr traf er auf die Täter, die die Herausgabe seiner Kopfhörer verlangten. Einer nahm ihn in den "Schwitzkasten" und schlug ihm ins Gesicht. Dabei fielen die Kopfhörer zu Boden. Als einer der Täter noch ein Messer vorzeigte, rannte das Opfer davon. Die Täter waren 1,80 bis 1,85 Meter groß und dunkel gekleidet. Der jünger aussehende Unbekannte hatte eine schwarze Jacke an. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 dankbar.

5. Wer fuhr das Taxi an und flüchtete? - Dreieich/Sprendlingen

(as) Für eine Unfallflucht, die sich am vom Montagvormittag ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 9.50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer ein in der Hauptstraße 47 in Höhe des Escala Hotels geparktes Taxi an der vorderen linken Stoßstange. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seine Beteiligung an dem Verkehrsunfall anzuzeigen und ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.300 Euro. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Neu-Isenburg unter 06102 2902-0.

6. Wer vermisst sein Fahrrad? - Langen

(as) Anfang November wurden am Bahnhof drei zum Teil hochwertige Fahrräder aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt. Bislang sind die Eigentümer nicht bekannt. Die Überprüfung der Rahmennummern verlief ergebnislos. Es handelt sich um ein schwarzes Serious Valprour Rennrad und zwei Mountainbikes (ein orangenes McKenzie Hill 50 und ein schwarzes Merida). Wer eines der Fahrräder vermisst, meldet sich bitte mit Eigentumsnachweis bei der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

7. Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden nach Zusammenstoß zweier Autos - Seligenstadt

(as) Über 25.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Samstagnachmittag. Gegen 15.20 Uhr befuhr ein 38-Jähriger aus Rödermark in seinem Alfa Romeo die Straße "Am Reitpfad" in Richtung Dudenhöfer Straße (Landesstraße 3121). Ein 82-Jähriger aus Dietzenbach war zu diesem Zeitpunkt auf der Landesstraße 3121 mit seinem weißen Opel Karl unterwegs. Im Einmündungsbereich soll dann der 38-Jährige die Vorfahrt des Opel-Fahrers missachtet haben. In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Alfa Romeo wurde im Frontbereich beschädigt und der Opel vorne rechts. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Wer den Unfallhergang beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

8. Wer durchfuhr die Schranken? - Seligenstadt/Klein-Welzheim

(as) Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall, der sich Sonntagmorgen ereignete, Zeugen. Gegen 1 Uhr durchfuhren Unbekannte zwei Schranken in der Taunusstraße in Höhe der Hausnummer 10. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen mehrere Zeugen einen lauten Knall gehört haben und daraufhin die Rollläden hochgezogen haben. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen dunklen Opel Corsa mit dem Teilkennzeichen "F-FB" handeln. Durch den Zusammenstoß wurden die Schranken massiv beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Seligenstadt telefonisch unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Main-Kinzig-Kreis

2. Wer sah die Auseinandersetzung in der Diskothek? - Hanau/Wolfgang

(aa) Zwei Besucher einer Diskothek in der Straße "Vor der Pulvermühle" wurden am frühen Sonntag geschlagen; ein 22-Jähriger erlitt einen Nasenbeinbruch und seine Begleiterin wurde in den Bauch und ins Gesicht geschlagen. Nach ersten Erkenntnissen ist hierfür ein 20 Jahre alter Mann aus Hanau verantwortlich. Gegen 2.30 Uhr trafen die Personen zunächst im Raucherraum aufeinander und gerieten wohl in Streit. Dann soll der Verdächtige den 22-Jährigen und seine 20 Jahre alte Freundin geschlagen haben. Bislang noch unbekannte Diskothekenbesucher gingen dazwischen. Als der Maintaler schließlich mit seiner Freundin nach Hause wollte, hätten der Beschuldigte und weitere Männer die beiden draußen abgepasst und sie erneut geschlagen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Auseinandersetzung in dem Raucherraum und/oder vor der Diskothek beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeistation Großauheim unter der Rufnummer 061819597-0 zu melden.

3. Unfall mit Folgen - Wer fuhr am Sonntag gegen 18.30 Uhr auf der Autobahn 66 bei Erlensee? - Erlensee

(pwe) Die Autobahnpolizei in Langenselbold sucht Zeugen und den möglichen Verursacher eines Verkehrsunfalls am Sonntag in den frühen Abendstunden auf der Autobahn 66 in Richtung Fulda. Gegen 18.30 Uhr wollte eine 21-jährige Opel-Fahrerin aus Hanau an der Abfahrt Erlensee die Autobahn verlassen. Vor ihr fuhr ein weißer Audi SUV mit HU-Kennzeichen. Der SUV habe sehr stark abgebremst. Die Fahrzeugführerin des silbernen Astra kam beim Abbremsen ins Rutschen und wich dem SUV aus. Beim Ausweichen geriet sie auf eine Beton-Insel und verletzte sich hierbei am Kopf und der Hand. Der Verunglückten war nicht ersichtlich, warum das Fahrzeug vor ihr so stark abbremste. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer des Audi SUV mit HU-Kennzeichen ohne zwingenden Grund abbremste, den Unfall dadurch verursachte und anschließend vom Unfallort flüchtete. Der Fahrer war ihr vorher schon durch eine rücksichtslose Fahrweise aufgefallen, als er sie mit Lichthupe und dichtem Auffahren nötigte. Wer hat den Vorfall auf der Autobahn 66 beobachtet? Der Unfallverursacher und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation in Langenselbold unter 06183 91155-0 zu melden.

4. Unfallflüchtiger hatte blutige Nase und roch nach Alkohol - Helfer bitte melden! - Maintal/Dörnigheim

(aa) Nach einem Unfall am Donnerstagabend im Marie-Curie-Ring flüchteten die vier Insassen eines schwarzen Mercedes zu Fuß; sie ließen das Fahrzeug zurück und drohten einem Audi-Fahrer und seinen Begleitern noch Schläge an. Der etwa 30 Jahre alte und 1,90 Meter große Mercedes-Fahrer hatte gegen 19.50 Uhr die Kontrolle über sein Auto verloren und war mit dem Audi A4 zusammengestoßen. Dabei entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Der Verursacher, der eine blutige Nase hatte und nach Alkohol roch, hatte kurze schwarze Haare und sprach gebrochen Deutsch. Er trug eine grau/schwarze Steppjacke und darunter ein Kapuzenoberteil. Der Beifahrer war kleiner, hatte ebenfalls kurze schwarze Haare und sprach gebrochen Deutsch. Er hatte eine dunkelgraue Jacke, Bluejeans und schwarze Turnschuhe an. Zu den anderen beiden Männern liegen bislang keine Beschreibungen vor. An der Unfallstelle hatte der Fahrer eines schwarzen Kombis angehalten. Dieser wichtige Zeuge und weitere werden nun gebeten, sich bei den Unfallfluchtermittlern unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

5. Wer verwüstete den Fußballplatz? - Hasselroth/Niedermittlau

(as) In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte den Sportplatz des Fußballvereins FC Alemannia 05 Niedermittlau. Der geschätzte Schaden in Höhe von 10.000 Euro ist offensichtlich durch "Driften" mit einem oder mehrerer Autos auf dem nassen Rasen entstanden. Dadurch wurde der Rasenplatz bis zu fünf Zentimeter tief umgepflügt. Zur Tatzeit fand im Vereinsheim eine Feier anlässlich eines Geburtstags statt. Ob einer der Teilnehmer oder jemand anderes als Täter in Frage kommt, ermittelt jetzt die Ermittlungsgruppe in Gelnhausen. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei telefonisch unter 06051 827-0 entgegen.

6. Wer touchierte den Außenspiegel des blauen Mercedes? - Bundesstraße 45 bei Bruchköbel

(as) Am Samstagabend wurde ein blauer Mercedes am Außenspiegel beschädigt. Gegen 21.15 Uhr war der 62-Jährige in seinem GLC Coupe auf der Bundesstraße 45 in Richtung Nidderau unterwegs, als ihm zwischen den Abfahrten Nidderau-Ostheim und Bruchköbel ein bislang unbekannter Autofahrer von der Fahrbahn abkam, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen und ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Dadurch wurde der SUV am linken Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Hanau II unter der Telefonnummer 06181 9010-0 zu melden.

Offenbach, 09.12.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

