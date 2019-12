POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 07.12.2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Gelegenheit macht Diebe - Täterfestnahme in Steinheim

Einen von außen steckenden Haustürschlüssel nutzte ein 39-jähriger wohnsitzloser Mann, als er Freitagfrüh gegen 10:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in Klein-Steinheim eindrang, nachdem er das geschlossene Hoftor des Anwesens überstieg. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht wusste war, dass er bei der Tatausführung durch eine Videokamera gefilmt wurde. Im Haus raffte er Tablets, eine Spielkonsole, Kosmetika und Schmuck im Wert von ca. 5000 Euro zusammen und verstaute alles in eine Tüte. Der Mann flüchtete, als er das Haus verließ und auf die anwesende Hausbesitzerin traf. Die sofort alarmierte Polizei konnte den Dieb in Tatortnähe antreffen und festnehmen. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat übernommen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

