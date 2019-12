Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Mutmaßlicher Schuhdieb zeigt Reue , Seniorin wird Opfer von Betrügern und Jugendlicher soll Steine auf Zug geworfen haben und weitere Meldungen

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Mutmaßlicher Schuhdieb zeigt Reue und bringt Schuhe zurück - Offenbach

(as) Auch Polizisten erleben noch Außergewöhnliches. Donnerstagnacht, gegen 0.30 Uhr, erschien ein 48-Jähriger aus Offenbach auf dem 1. Polizeirevier. In der Hand hatte er zwei Paar Damenschuhe. Er gab gegenüber den Beamten an, diese am 24. November dieses Jahres vor der Haustüre einer 34-jährigen Offenbacherin entwendet zu haben. Nun plagte ihn scheinbar ein schlechtes Gewissen und er zeigte sich selbst an. Die Schuhe übergab er den Ordnungshütern, welche die eigentliche Besitzerin informierten und ihr die Schuhe aushändigten.

2. Kripo bittet um Hinweise - Falsche Polizeibeamte: Rentnerin legte Wertsachen vors Haus - Neu-Isenburg

(aa) Eine Seniorin aus dem Fliederweg ist am Dienstagabend Opfer von Betrügern geworden; sie erhielt zwischen 21.15 und 21.30 Uhr Anrufe von "falschen Polizeibeamten" und legte ihre Wertsachen vor ihr Einfamilienhaus. Die Täter erzählten ihr, dass ein Einbrecher festgenommen worden wäre und seine Komplizen nun bei ihr einbrechen würden. Die Betrüger manipulierten die Rentnerin durch geschickte Gesprächsführung: Sie steckte Geld, Bankkarte und Schmuck in eine bräunliche Stofftasche mit Lederriemen und stellte diese seitlich vors Haus ab. Als die Dame am Mittwochmorgen nachschaute, war die Tasche weg. Die Kripo bittet Zeugen, die am Dienstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um den Fliederweg gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Wer sah den Streit der jungen Männern auf dem Sportgelände? - Mühlheim

(aa) Polizeibeamte wurden am Mittwochabend zum Dietesheimer Sportplatz "Am Wingertsweg" gerufen, da es dort nach einem Fußballspiel gegen 21.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen wäre. Bei Eintreffen stellten die Beamten einen 18-Jährigen aus Frankfurt, der eine Kopfplatzwunde hatte, fest. Die soll ihm ein 19 Jahre alter Mühlheimer zugefügt haben. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Verdachts der Körperverletzung erstattet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation unter der Rufnummer 06108 6000-0 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Mann rief erst später den Krankenwagen - Polizei sucht Zeugen - Hanau

(aa) Noch unklar ist, warum ein Mann aus Hanau am frühen Mittwoch von angegriffen worden ist. Gegen 4 Uhr hatte der 45-Jährige einen Rettungswagen zu sich nach Hause gerufen. Die daraufhin von der Leitstelle informierte Polizei kam ebenfalls hinzu. Den Beamten gegenüber sagte der Verletzte, der unter anderem mehrere Hämatome im Gesicht und am Körper hatte, dass er gegen Mitternacht in der Maintaler Straße, am Skatepark, spazieren war und auf eine Personengruppe von vier Männern traf. Plötzlich von zwei 25 bis 30 Jahre alten Männer geschlagen wurde. Die Täter trugen beide einen Bart. Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-611.

2. Einbrecher entwenden Tresor aus Apotheke - Biebergemünd/Kassel

(as) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in eine Apotheke im Bornweg ein. Hierzu hatten sie die Eingangstür aufgehebelt. Im Zeitraum zwischen 18 und 7.45 Uhr leerten sie die Kasse und stahlen einen Tresor. Es entstand ein Sachschaden von circa 8.000 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

3. Besitzer von beschädigtem Auto bitte melden! - Gelnhausen

(aa) Nach einem Unfall am Mittwochmorgen in der Straße "Alte Leipziger Straße" kennt die Polizei nun den Verursacher, sucht allerdings noch den Besitzer des beschädigten Autos. Ein 61-jähriger Hyundai-Lenker hatte kurz nach 8 Uhr beim Vorbeifahren ein in Höhe der Hausnummer 10 geparktes Fahrzeug gestreift. Der Mann aus Gelnhausen wendete an der nächsten geeigneten Stelle und fuhr zurück. Da war das beschädigte Auto, zu dem keine näheren Angaben vorliegen, bereits weggefahren. Die Polizei bittet nun den Geschädigten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

4. Jugendlicher soll Steine am Bahnhof geworfen haben - Schlüchtern

(aa) Polizeibeamte nahmen am frühen Mittwochnachmittag am Bahnhof einen Jugendlichen vorläufig fest, der sich nun in einem Strafverfahren wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr in Verbindung mit Sachbeschädigung verantworten muss. Gegen 14.15 Uhr soll der 15-Jährige Steine gegen das Bahnhofsgebäude und auf einen vorbeifahrenden Zug geworfen haben. Zudem hätte er sich auf die Gleise gestellt, als ein ICE sich näherte und wäre im letzten Moment aus dem Gleisbett gesprungen. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf 8.500 Euro. Der Zugverkehr wurde für etwa 20 Minuten angehalten. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Verdächtige seinen Eltern übergeben. Die weiteren Ermittlungen führt jetzt die Bundespolizei.

Offenbach, 05.12.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

